МЧС предупредило о сильном ветре в Петербурге 14 марта

Ветер до 17 м/с поднимется в Петербурге 14 марта Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Во вторник, 14 марта 2023 года, в Санкт-Петербург придет настоящая весна. Поднимется температура воздуха. Но вместе с теплом поднимется и сильный ветер. Об этом горожан предупредили в управлении МЧС Северной столицы.

- 14 марта в Санкт-Петербурге прогнозируется ветер местами до 17 метров в секунду, - рассказали в пресс-службе МЧС города со ссылкой на ФГБУ "Северо-Западное УГМС".

Напомним, что по прогнозу синоптиков, температура в городе поднимется до плюс 6-8 градусов. Солнечные лучи начнут активно растапливать горы снега, которые выпали за минувшую неделю. Из-за этого сначала в Петербурге ожидаются лужи и слякоть. Но к ночи температура вновь опустится до отрицательных значений, поэтому всю воду подморозит и на дорогах появится гололед. Горожанам рекомендуют быть осторожнее.