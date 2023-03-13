Школу на 1375 мест начали строить в Калининском районе Петербурга

Школу на 1375 мест построят в 2024 году в Калининском районе Петербурга. Фото: Смольный

Школу на 1375 мест начали строить в Калининском районе Санкт-Петербурга, сообщает Смольный. Она будет отвечать всем стандартам современного качества, как заявляют чиновники.

Стройка ведется по заказу Фонда капитального строительства и реконструкции. Подрядчиком является ООО «Лентехстрой». Здание школы возведут на территории, ограниченной проспектами Маршала Блюхера, Полюстровским и двумя проектируемыми улицами.

- Сегодня на объекте трудятся 70 рабочих, 7 инженерно-технических работников и 26 единиц техники. Ведется разработка котлована, устройство щебеночного основания, стен и колонн подвала, - сообщает пресс-служба Смольного.

Высота школы составит три этажа, в здании помимо современных просторных мультимедийных классов будут также 2 бассейна и обширная библиотека. Этажи будут связаны лифтами. Вокруг школы откроют рекреационную и физкультурно-спортивную зоны с футбольным полем и беговыми дорожками. Добавим, что закончить стройку планируют уже в 2024 году