Пожизненно заключенного петербуржца будут судить за разбой 16-летней давности

СК завершил расследование Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Петербурге будут судить мужчину, который ранее приговорен к пожизненному заключению за бандитизм. На этот раз преступника обвиняют в убийстве и разбое, совершенные в 2007 году. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Петербургу.

- По версии следствия, организованная группа напала на четверых сотрудников кассы Технологического университета, которые переносили деньги. Соучастник осужденного 10 раз выстрелил в работников из пистолета, один из них умер. А сам обвиняемый стрелял из травматического пистолета, - говорится в сообщении ведомства.

Преступники незаконно получил 23 миллиона 445 тысяч рублей. Расследование уголовного дела завершено. Оно направлено в суд для рассмотрения по существу.