Без вести пропавшую 13-летнюю девочку ищут в Петербурге четвертые сутки

В Петербурге четвертые сутки ищут пропавшую 13-летнюю девочку / Фото: Лиза Алерт

В Санкт-Петербурге ищут без вести пропавшую девочку. 13-летняя школьница ушла из дома 9 марта 2023 года, но домой так и не вернулась. О местонахождении ребенка ничего не известно уже четвертые сутки. Об этом 13 марта сообщили в поисковой организации "Лиза Алерт".

- 9 марта девочка ушла из дома и не вернулась. Рост ребенка 155 сантиметров, телосложение худощавое, волосы темно-русые, глаза серые, - рассказали волонтеры.

В день пропажи девочка была одета в короткий пуховик, брюки и ботинки, все черного цвета. Один из горожан рассказал в социальной сети, что видел подростка, по крайней мере, очень схожую по описанию и фото девочку.

- Видел ее сегодня на Иоанна Кронштадтского. Шла от магазина "Дикси" в сторону дома с "Норманом". По всем приметам она, в полном здравии. Так что надо искать по друзьям, подругам, - отметил горожанин.

Жителей города просят сообщать о любой информации о местонахождении девочки по телефонам 8(800)700-54-52 или 112.