Три человека попали в больницы из-за падений на гололеде в Петербурге 12 марта

Еще трое петербуржцев попали в больницы с ушибами и переломами из-за гололедицы Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Санкт-Петербурге за один только вечер 12 марта 2023 года три человека попали в больницы после падений на гололеде. Два случая произошли в Выборгском районе города, еще один в Колпино. Об этом пишет "Мойка78".

- Вечером на Выборгском шоссе у дома 106 поскользнулась на гололеде и упала 70-летняя женщина. С места происшествия пенсионерку госпитализировали в больницу. У нее ушибы и подозрение на перелом руки, - пишет издание.

Спустя час в том же районе на проспекте Луначарского упал 56-летний мужчина. Машина скорой помощи доставила его в больницу. Врачи осмотрели пострадавшего, диагностировали ушиб головы, после чего отпустили лечиться домой.

Еще через пару часов инцидент произошел в Колпино. 68-летняя пенсионерка поскользнулась и упала у магазина, расположенного в доме 32 на Тверской улице. У женщины перелом плечевой кости со смещением. Сейчас она находится в отделении травматологии.

Сообщается, что по всем трем случаям полиция проводит проверку.