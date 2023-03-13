Новый конкурс на проектирование метро от «Путиловской» объявят в Петербурге до конца марта Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Новый конкурс на создание проекта для строительства участка коричневой ветки метро объявят в Петербурге до конца марта. Напомним, ранее аукцион на госзакупках был отменен, потому что никто не подал заявку и не решился проектировать Красносельско-Калининскую линию от «Путиловской до «Каретной» станции. Теперь условия тендера изменят.

- Ранее это был конкурс на разработку проектной документации для работы в 2023 году, а теперь мы планируем найти подрядчика, который займется проектом для всего периода строительства, - рассказали spb.kp.ru в пресс-службе «Метростроя Северной столицы».

В организации также отметили, что проект теперь планируется делить на этапы строительства. Документацию будут готовить постепенно и поэтапно передавать строителям. Специалисты заверили, что первая неудача с тендером никак не скажется на сроках сдачи в эксплуатацию коричневой ветки.