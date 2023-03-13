Строительство Московско-Дунайской развязки в Петербурге завершится в 2024 году

Строительство Московско-Дунайской развязки идет по графику Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Санкт-Петербурге полным ходом идет строительство Московско-Дунайской развязки на пересечении Московского шоссе и Дунайского проспекта. Планируется, что работы будут завершены в 2024 году. Об этом 13 марта 2023 года рассказали в Смольном.

- Московско-Дунайская развязка позволит разгрузить дорожную сеть на юге города, в том числе обеспечит выезд на федеральную трассу Санкт-Петербург – Москва, - отметил губернатор Александр Беглов.

Сейчас на развязке уже закончился монтаж теплосети и воздушных линий электропередач. Специалисты ведут строительство наружного освещения.

Протяженность развязки поставил почти 1,5 километра, включая автомобильный мост в 924 метра. Также будут построены два подземных пешеходных перехода с лифтами для маломобильных граждан.

После того, как развязка будет открыта, пропускная способность шоссе и проспекта увеличится до 74 тысяч автомобилей в сутки.