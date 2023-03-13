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НовостиОбщество13 марта 2023 13:07

Участники СВО и их семьи из Петербурга смогут оформить льготы с помощью куратора на госуслугах

Для назначения социального куратора нужно заполнить анкету
Анастасия НУРАДИЛОВА
Для назначения социального куратора нужно заполнить анкету

Для назначения социального куратора нужно заполнить анкету

Фото: Олег ЗОЛОТО

Новый сервис появился на портале госуслуг Петербурга. С помощью него участники спецоперации смогут оформить льготы. В этом им поможет социальный куратор. Он объяснит, как получить услуги и подскажет, где записаться к профильным специалистам.

- Социальный куратор может помочь получить такие услуги, как психологические консультации, содействие в трудоустройстве, получении образования или профессии, помощь в оформлении или восстановлении документов и другие, - рассказали в пресс-службе Смольного.

С помощью социального куратора можно запросить помощь в организации кратковременного присмотра за детьми, а также в получении горячего питания или продуктового набора в зависимости от жизненной ситуации.

Написать заявление на назначение социального куратора предлагается через госуслуги или же при личном посещении МФЦ.