Участники СВО и их семьи из Петербурга смогут оформить льготы с помощью куратора на госуслугах

Для назначения социального куратора нужно заполнить анкету Фото: Олег ЗОЛОТО

Новый сервис появился на портале госуслуг Петербурга. С помощью него участники спецоперации смогут оформить льготы. В этом им поможет социальный куратор. Он объяснит, как получить услуги и подскажет, где записаться к профильным специалистам.

- Социальный куратор может помочь получить такие услуги, как психологические консультации, содействие в трудоустройстве, получении образования или профессии, помощь в оформлении или восстановлении документов и другие, - рассказали в пресс-службе Смольного.

С помощью социального куратора можно запросить помощь в организации кратковременного присмотра за детьми, а также в получении горячего питания или продуктового набора в зависимости от жизненной ситуации.

Написать заявление на назначение социального куратора предлагается через госуслуги или же при личном посещении МФЦ.