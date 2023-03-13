Свыше 7 миллионов рублей выделят «Книжным аллеям» в Санкт-Петербурге в 2023 году

Начало фестиваля запланировано на 26 мая Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Проект «Книжные аллеи» получит 7,2 миллионов рублей из бюджета Санкт-Петербурга, сообщает пресс-служба Смольного 13 марта.

Согласно документу «О Порядке предоставления в 2023 году субсидии на реализацию проекта «Книжные аллеи», помощь на реализацию проекта будет предоставлена социально ориентированной некоммерческой организации.

- Проект «Книжные аллеи» - крупнейшая литературная ярмарка, фестиваль под открытым небом, в рамках которого торгуют книжными новинками петербургских авторов, - говорится в сообщении пресс-службы Смольного.

Целью проекта является популяризация литературы в культурной столице и создание новых знаковых мест уличного искусства.

Напомним, что в 2022 году на «Книжных аллеях» авторы и организаторы представили более 9 тысяч книг, а прилавки на Малой Конюшенной посетили около 500 тысяч покупателей и гостей. В 2023 году одна из потенциальных тем «Книжных аллей» – «Гоголь наш», а сам фестиваль планируется открыть 26 мая.