Два новых «Балтийца» выйдут на красную линию метро в Петербурге

Сейчас оба состава проходят приемку Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Два новых «Балтийца» начнут работать на красной ветке метро в ближайшее время. Сейчас прибывшие пятый и шестой состав проходят приемку. Обновление вагонов стартовало в прошлом году и стало первым за последние 30 лет.

- Петербургский метрополитен заключил контракт на приобретение 950 вагонов метро модели «Балтиец» на 242,6 миллиарда рублей, из них 96,9 миллиарда рублей - средства инфраструктурного кредита, выделенные из федерального бюджета, - говорится в сообщении пресс-службы Комитета по транспорту Петербурга.

На первую линию метро уже вышли 32 вагона, которые поступили в Петербург в прошлом году. «Балтийцев» поставляют партиями. До 2025 года планируется доставить в Северную столицу 304 вагона. Напомним, «Балтиец» - это современный поезд, который отвечает всем требованиям умного транспорта.