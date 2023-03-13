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НовостиАвто13 марта 2023 14:20

Движение по Заневскому проспекту в Петербурге ограничат с 17 по 20 марта

Проехать можно будет только по одной полосе из трех
Анастасия НУРАДИЛОВА
Проехать можно будет только по одной полосе из трех

Проехать можно будет только по одной полосе из трех

Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Движение по Заневскому проспекту в Петербурге ограничат из-за проведения работ по водоснабжению жилых домов. В течение трех дней проехать по дороге можно будет только по одной полосе из трех.

- Движение будет ограничено с 22:00 17 марта по 15:00 20 марта, - говорится в сообщении пресс-службы Водоканала Санкт-Петербурга.

В организации пообещали, что работы будут проводить только в выходные дни, 18 и 19 марта, когда движение становится менее интенсивным. Автомобилистов попросили заранее планировать свой маршрут.

Сейчас на Заневском проспекте нет никаких ограничений для водителей.