Движение по Заневскому проспекту в Петербурге ограничат с 17 по 20 марта

Проехать можно будет только по одной полосе из трех Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Движение по Заневскому проспекту в Петербурге ограничат из-за проведения работ по водоснабжению жилых домов. В течение трех дней проехать по дороге можно будет только по одной полосе из трех.

- Движение будет ограничено с 22:00 17 марта по 15:00 20 марта, - говорится в сообщении пресс-службы Водоканала Санкт-Петербурга.

В организации пообещали, что работы будут проводить только в выходные дни, 18 и 19 марта, когда движение становится менее интенсивным. Автомобилистов попросили заранее планировать свой маршрут.

Сейчас на Заневском проспекте нет никаких ограничений для водителей.