На мать, из-за которой 9-классница попала в больницу, возбуждено административное дело в Петербурге

Девочка ушла из дома и пошла к соседке Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Прокуратура проводит проверку после того, как 9-классница попала в больницу после ссоры с мамой. 11 марта девочка обратилась за помощью к соседке. Надзорное ведомство выяснит, нет ли нарушений в исполнении женщиной родительских обязанностей.

- Сейчас на мать школьницы возбуждено дело об административном правонарушении, - говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры Петербурга.

Надзорное ведомство даст оценку соблюдению прав девочки. Проверят и деятельность органов и учреждений, которые занимаются профилактикой правонарушений. После этого прокуратура решит вопрос о принятии мер прокурорского реагирования.