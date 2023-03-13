Санкт-Петербург
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаCovid-19 в ПетербургеОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеИщем домСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Санкт-Петербург
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаCovid-19 в ПетербургеОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеИщем домСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Санкт-Петербург
+1°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия13 марта 2023 14:45

На мать, из-за которой 9-классница попала в больницу, возбуждено административное дело в Петербурге

Прокуратура организовала проверку
Анастасия НУРАДИЛОВА
Девочка ушла из дома и пошла к соседке

Девочка ушла из дома и пошла к соседке

Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Прокуратура проводит проверку после того, как 9-классница попала в больницу после ссоры с мамой. 11 марта девочка обратилась за помощью к соседке. Надзорное ведомство выяснит, нет ли нарушений в исполнении женщиной родительских обязанностей.

- Сейчас на мать школьницы возбуждено дело об административном правонарушении, - говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры Петербурга.

Надзорное ведомство даст оценку соблюдению прав девочки. Проверят и деятельность органов и учреждений, которые занимаются профилактикой правонарушений. После этого прокуратура решит вопрос о принятии мер прокурорского реагирования.