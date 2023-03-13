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НовостиПроисшествия13 марта 2023 15:12

Мощный пожар на 360 квадратных метров разгорелся в ангаре на Красносельском шоссе в Петербурге

Огонь тушили 20 человек
Анастасия НУРАДИЛОВА
Ангар загорелся по всей площади. Фото: Скриншот из видео

Ангар загорелся по всей площади. Фото: Скриншот из видео

Мощный пожар начался на ангаре в Красносельском районе Петербурга. На место происшествия выехали 20 сотрудников МЧС и четыре пожарные машины. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления МЧС России по Петербургу вечером 13 марта.

- Загорелся цельнометаллический ангар на Красносельском шоссе. Сообщение о пожаре поступило в 17:06. На место происшествия сразу отправились специалисты и вся необходимая техника, - говорится в сообщении чрезвычайного ведомства.

Ангар площадью 360 квадратных метров разгорелся по всей площади. Пламя ликвидировано около шести часов вечера. По предварительной информации, в происшествии никто не пострадал. Причину и обстоятельства возгорания будут устанавливать дознаватели.