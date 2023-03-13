Отрезанную голову барана нашли на улице жители Невского района Петербурга. Фото: vk.com/spb_today_unreleased

Жители жилищного комплекса «Светлый мир «О'Юность…» в Невском районе Петербурга нашли не далеко от дома отрезанную голову барана. Фотографией необычной находки они поделились в паблике «Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург» 13 марта.

- На первый взгляд видно, что голова свежая. Переживаем, что она нужна была для сатанических обрядов, - написал пользователь в сообщении.

Комментаторы сразу принялись шутить о том, какие блюда можно было приготовить из бараньей головы. В этом списке лидируют холодец, плов и суп.

Другая часть активных пользователей возмутились, что владельцы этого животного не удосужились самостоятельно избавиться от останков, которые не пригодились.