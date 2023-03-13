Желтый уровень опасности из-за сильного ветра объявлен в Петербурге 13 и 14 марта

В Петербурге подует сильный ветер Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Желтый уровень опасности из-за погодных условий объявлен в Северной столице. В городе подует сильный ветер. Скорость его порывов может достигнуть 15 метров в секунду. Об этом сообщает пресс-служба Смольного со ссылкой на информацию Росгидрометцентра.

- Желтый уровень считается вторым. Он означает потенциально опасную погоду. Будет действовать на территории Петербурга с 21 часа 13 марта до 17 часов 14 марта, - говорится в сообщении ведомства.

Правительство Петербурга напоминает автолюбителям о необходимости соблюдать особую осторожность. По возможности желательно совсем отказаться от использования автотранспорта, потому что риск дорожно-транспортных происшествий достаточно высок. Пешеходам также рекомендуют быть осторожными.