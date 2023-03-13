Власти Петербурга выделили миллиард рублей на работу и продвижение городских СМИ и блогеров

Смольный выделил почти миллиард рублей на продвижение бюджетных СМИ о городе. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Смольный выделил 980 млн рублей Ассоциации журналистов «Петроцентр», чтобы сформировать PR-кампанию в соцсетях и федеральных СМИ. Документация уже появилась на сайте антикоррупционной экспертизы. В обязанности «Петроцентра» войдут выпуск газеты «Вечерний Санкт-Петербург», районных периодических печатных изданий и создание постов по «социально значимым темам развития Санкт-Петербурга в соцмедиа и федеральных средствах массовой информации».

– Цель проекта – сделать доступной социально значимую прессу для горожан, в первую очередь – для малоимущих слоев населения, оперативно предоставлять объективную и актуальную информацию широкой общественности, а также организовать связь между исполнительной властью и петербуржцами, – сообщается в документации проекта.

Предполагается, что в коллектив нового проекта войдет порядка 100 человек. Офис расположится в здании телецентра на Чапыгина, 6.