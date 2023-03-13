Участника крупной финансовой пирамиды задержали и арестовали в Петербурге Фото: Олег ЗОЛОТО

Суд Петербурга отправил в колонию еще одного предполагаемого участника финансовой пирамиды. Напомним, преступное сообщество появилось в Северной столице в 2014 году. Ущерб всем привлеченным лицам составил более 16 миллиардов рублей.

- Новый фигурант был активным участником сообщества по версии следствия. Он находился в доверительных отношениях с руководством, - сообщает Объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Суд назначил мужчине арест на два месяца, потому что у задержанного есть гражданство Белоруссии, и он мог попытаться там скрыться. В следственном изоляторе он пробудет, как минимум, до 18 апреля. Сам мужчина просил домашний арест или запрет определенных действий.