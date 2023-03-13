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НовостиОбщество13 марта 2023 18:03

Более одного триллиона рублей за год заработали женщины-предприниматели в Петербурге

Женщины стали чаще открывать собственный бизнес
Анастасия НУРАДИЛОВА
Более одного триллиона рублей за год заработали женщины-предприниматели в Петербурге

Более одного триллиона рублей за год заработали женщины-предприниматели в Петербурге

Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Женщины стали чаще открывать собственный бизнес в Петербурге и Ленобласти. В 2021 году предприниматели-петербурженки заработали более одного триллиона рублей. Это больше городского бюджета Северной столицы. Женщины не только начали открывать свои организации, но и пошли работать в неожиданные сферы: например, программистами.

- В «Ассоциации женщин Северо-Запада» уже действует коворкинг-центр «Женщина в деле». В центре можно бесплатно пройти обучающие курсы и получить компетенции в сфере ИТ, научиться финансовой грамотности и другим навыкам, - пишет «Вечерний Санкт-Петербург».

В последнее время женщины стали чаще работать в транспортном секторе. Так, например, из 12,6 тысяч водителей трамваев, троллейбусов и автобусов более одной тысячи – женщины.