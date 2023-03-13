Истязавшего собственную мать петербуржца осудили на один год колонии

Суд вынес приговор жестокому сыну Фото: Олег ЗОЛОТО

Фрунзенский суд приговорил петербуржца, избившего свою мать, к одному году исправительной колонии. Об этом 13 марта сообщила объединенная пресс-служба судов Петербурга.

– В сентябре 2022 года подсудимый оказывал психологическое давление на потерпевшую. Он умышленно угрожал ей расправой, вооружившись металлической палкой. Вскоре его намерения приобрели реальный характер, – пояснили в пресс-службе.

Позже, 26 октября, пьяный мужчина вновь оказался в квартире на проспекте Славы с запуганной матерью. Тогда он умышленно ударил ее более десяти раз металлическим чайником по голове. Затем столовый предмет сменился на зонт-трость, которым мужчина также избил пострадавшую. В ходе следствия выяснилось, что после он пытался задушить женщину. Врачи оценили причиненный здоровью вред как средне тяжелый.

Второго февраля мужчину приговорили к 11 месяцам лишения свободы. Но в совокупности с приговором Фрунзенского суда срок вырос до одного года в исправительную колонию общего режима со штрафом в 13 000 рублей.