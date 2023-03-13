Современное освещение появилось в сквере Мнацаканова в Петербурге Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Современное наружное освещение появилось в сквере Мнацаканова в Петербурге. Зона отдыха расположена вдоль проспекта Ленина от улицы Освобождения до Бронетанковой улицы. Теперь там установлено 37 светодиодных светильников.

- Светодиодные светильники отличаются низким энергопотреблением, надежностью, удобством в эксплуатации, они обеспечивают равномерное освещение территории сквера и создают комфортные условия для прогулок и занятий спортом, - отметили в пресс-службе Смольного.

На нескольких пешеходных дорожках около сквера также появилось освещение. Оно необходимо, чтобы водители точно заметили прогуливающихся петербуржцев. Наружным освещением управляет диспетчерская «Ленсвета».