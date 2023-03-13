Новый общественно-деловой центр обустроят в Петербурге на месте старейших электростанций Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Три старейших петербургских электростанции превратятся в новый общественно-деловой центр. Об этом рассказал губернатор Александр Беглов в ежедневном радиообращении в понедельник, 13 марта.

- На прошлой неделе обсуждали вторую жизнь трех старейших петербургских электростанций. В процессе приспособления под современное использование обязательно будет сохранен их архитектурный облик, - отметил глава города.

Территория электростанций освободилась из-за модернизации энергетической инфраструктуры. Эти объекты вписаны в историческую застройку Новгородской улицы, набережной реки Фонтанки и Обводного канала, поэтому не планируется кардинально менять облик зданий.