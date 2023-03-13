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НовостиПроисшествия13 марта 2023 19:42

Прокуратура потребовала выплатить пенсионеру 850 тысяч рублей из-за перелома позвоночника после падения на льду

В полученной травме обвиняют дорожные службы
Элеонора КУРЮМОВА
В полученной травме обвиняют дорожные службы

В полученной травме обвиняют дорожные службы

Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Прокуратура Калининского района провела проверку по обращению 73-летнего петербуржца, сломавшего позвоночник из-за наледи на проспекте Просвещения. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

– Ветеран труда смог самостоятельно добраться до дома, но в квартире он почувствовал резкую боль. В больнице, куда госпитализировали пенсионера, врачи диагностировали перелом позвоночника, – прокомментировали в пресс-службе надзорного ведомства.

В результате проверки выяснилось, что падение и последующий перелом произошел из-за халатности и ненадлежащей уборки улицы.

Чтобы защитить пострадавшего петербуржца, прокурор Калининского района обратился в суд с иском, чтобы компенсировать морального вред. Правозащитник запросил 850 тысяч рублей. На данный момент заявление рассматривают.