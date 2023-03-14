Мощная волна тепла придет в Петербург 14 марта Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Зима закончилась по настоящему. На смену пришла весна. Во вторник, 14 марта 2023 года, Санкт-Петербург накроет мощная волна тепла. Северная столица окажется под влиянием теплого сектора, поэтому температура поднимется до плюс 8 градусов, а мокрый снег постепенно превратится в дожди. Об этом рассказал ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус.

- Сегодня на погоду Северной столицы окажет влияние теплый сектор очередного циклона, с центром над Скандинавией. Его усилиями в регионе облачно, пройдет снег, переходящий в мокрый снег, а затем и в дожди, - рассказал синоптик.

Днем в Петербурге воздух прогреется до плюс 6-8 градусов, по Ленинградской области от плюс 3 до плюс 8 градусов. Ветер будет теплый, южный 6-11 метров в секунду, порой с сильными порывами.

Стоит отметить, что сегодня может стать самым теплым днем с начала года. Пока что лидерство за 19 января, когда температура поднялась до плюс 5 градусов.

В среду, 15 марта, в Петербурге снова до жди и до плюс 4-6 градусов.