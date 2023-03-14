Человек погиб на пожаре в квартире на улице Кропоткина в Петербурге

Человек погиб в горящей квартире в Петербурге Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Трагический пожар произошел рано утром 14 марта 2023 года в Санкт-Петербурге. В начале седьмого часа на пульт экстренной службы поступило сообщение о возгорании в жилом доме в Петроградском районе. На место незамедлительно направилась бригада спасателей. Об этом рассказали в пресс-службе МЧС Северной столицы.

- В 6:07 часов поступило сообщение о возгорании в доме 11, литера А, по улице Кропоткина в Петроградском районе. Горела четырехкомнатная квартира. Пламя охватило обстановку в коридоре на площади 8 квадратных метров, - рассказали в пресс-службе спасателей.

С огнем прибыли бороться три пожарные машины и 15 человек личного состава МЧС. В течение полутора часов они справились с пламенем.

В горящей квартире был обнаружен погибший человек. Его тело направлено в морг. Причина возгорания устанавливается.