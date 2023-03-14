Водитель каршеринга перевернул машину и сбежал через багажник с места ДТП в Петербурге

Водитель каршеринга перевернул машину и сбежал через капот с места ДТП в Петербурге Фото: СОЦСЕТИ

В Санкт-Петербурге очередной водитель каршеринга устроил аварию, а сам преспокойно сбежал. Правда, выбираться из машины ему пришлось через багажник, так как открыть дверь оказалось затруднительно - автомобиль прилег на бок. Авария произошла ночью 14 марта 2023 года на улице Пионерстроя. Об этом очевидцы рассказали в социальной сети.

- Вот такое чудо лежит в 4 часа утра у дома 10 по улице Пионерстроя. Видимо кто-то полетал и покинул борт через багажник, - отметили очевидцы.

Как именно произошло ДТП, очевидцы не рассказали. Но судя по следам заноса на дороге, автомобиль покрутился на заснеженной улице, после чего кубарем полетел вперед и прилег окончательно на левый бок.

На данный момент на месте уже находятся экстренные службы, которые убирают автомобиль. Нашли ли уже водителя, пока неизвестно.