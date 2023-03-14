Полиция со стрельбой задержала пьяного гонщика в Василеостровском районе Петербурга

Житель Петербурга получил 14 суток ареста за езду в состоянии опьянения Фото: принтскрин видео.

В Санкт-Петербурге полиция со стрельбой задержала пьяного лихача, который гонят по Василеостровскому району. В ночь на 10 марта 2023 года на пересечении улиц Нахимова и Беринга наряд ДПС попытался остановит автомобиль «ВАЗ-21150», петлявший по дороге. Но тот требование проигнорировал и лишь увеличил скорость. Стражи порядка начали погоню.

- У дома 9 по улице Шевченко один из полицейских применил табельное оружие, чтобы остановить гонщика. Одна из пуль пробила заднее левое колесо, после чего автомобиль остановился, - рассказали в полиции.

За рулем оказался 21-летний безработный и пьяный парень. При этом, от медицинского освидетельствования он отказался. Одна из пуль пробила заднее левое колесо, после чего автомобиль остановился. В итоге машину отправили на спецстоянку, а нарушителя на 14 суток под арест по решению суда.