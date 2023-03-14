Огромная пробка собралась в Парголово в сторону дороги в Каменку в Петербурге Фото: СОЦСЕТИ

На севере Санкт-Петербурга утром 14 марта 2023 года собралась огромная пробка в районе Парголово. На это в социальных сетях пожаловались автомобилисты. Сообщается, что затор образовался в районе железнодорожного переезда у станции Парголово на Михайловской дороге.

- Огромная пробка в Парголово в районе железнодорожного переезда станции Парголово и на Михайловской дороге в сторону железнодорожного переезда дороги в Каменку, - рассказали автомобилисты.

Местные жители жалуются, что не могут выехать с района, так как обе улицы стоят "намертво". Объясняют это слишком узкими дорогами, а также периодически закрытыми железнодорожными переездами.

- Расширение дорог планируется только к 2030 году, а у нас подобная история повторяется уже третий раз за пару месяцев! Необходимо переносить сроки поближе, - жалуются горожане.