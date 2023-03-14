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НовостиАвто14 марта 2023 6:43

В тоннеле дамбы Петербурга введут ограничение для автомобилей с 15 марта

Ограничение введут на внутреннем кольце
Лилия КОЗЛОВА
Лилия КОЗЛОВА
В тоннеле дамбы Петербурга введут ограничение для автомобилей с 15 марта

В тоннеле дамбы Петербурга введут ограничение для автомобилей с 15 марта

Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

На Кольцевой автодороге Санкт-Петербурга в тоннеле дамбы с 15 марта 2023 года введут ограничение на проезд автомобилей. Об этом сообщила дирекция комплекса защитных сооружений от наводнений. Это связано с ремонтно-восстановительными работами, которые продлятся два дня.

- 15 и 16 марта вводятся временные ограничения на движение автомобилей в тоннеле по внутреннему кольцу КАД. Также для ввода и вывода техники переодически будет полностью останавливаться движение транспорта, но не более чем на 7-10 минут, - пояснили в пресс-службе дамбы.

Автомобилистов просят быть внимательнее, чтобы не попадать в пробки, а также соблюдать скоростной режим.

Также накануне дирекция дамбы обратила внимание автомобилистов на непогоду 14 марта, и попросили быть аккуратнее при движении по дорогам.