В тоннеле дамбы Петербурга введут ограничение для автомобилей с 15 марта
Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
На Кольцевой автодороге Санкт-Петербурга в тоннеле дамбы с 15 марта 2023 года введут ограничение на проезд автомобилей. Об этом сообщила дирекция комплекса защитных сооружений от наводнений. Это связано с ремонтно-восстановительными работами, которые продлятся два дня.
- 15 и 16 марта вводятся временные ограничения на движение автомобилей в тоннеле по внутреннему кольцу КАД. Также для ввода и вывода техники переодически будет полностью останавливаться движение транспорта, но не более чем на 7-10 минут, - пояснили в пресс-службе дамбы.
Автомобилистов просят быть внимательнее, чтобы не попадать в пробки, а также соблюдать скоростной режим.
Также накануне дирекция дамбы обратила внимание автомобилистов на непогоду 14 марта, и попросили быть аккуратнее при движении по дорогам.