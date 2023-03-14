Мигрант изнасиловал девочку в подъезде дома в Петербурге

Мигрант надругался над девочкой-подростком в Московском районе Петербурга Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге девочка стала жертвой насильника. Мужчина напал на 14-летнюю школьницу и надругался над ней прямо в подъезде дома. Об этом 13 марта 2023 года в полицию заявила мать подростка, сообщает АН "Оперативное прикрытие".

- Вечером 13 марта в экстренную службу обратилась 50-летняя жительница Петербурга. Она рассказала, что в 16:40 часов в подъезде дома на проспекте Космонавтов неизвестный мужчина совершил насильственные действия сексуального характера в отношении ее 14-летней дочери, - рассказал источник.

На место прибыли сотрудники полиции, которые очень быстро вычислили подозреваемого. Им оказался местный житель, 27-летний мигрант из Узбекистана.

Подозреваемого доставили в отделение полиции и отправили в камеру временного содержания. Следственный комитет возбудил уголовное дело.