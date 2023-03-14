Коммунальные службы Петербурга перешли на усиленный режим работы из-за сильного таяния снега

Городские коммунальные службы Петербурга перешли на усиленный режим работы из-за интенсивного таяния снега Фото: Юлия СТАЛИНА

В Санкт-Петербург пришла весна. С утра 14 марта 2023 года температура воздуха в городе уже поднялась до плюс 3 градусов, а днем ожидается до 8 градусов тепла. Весь снег, которого за последние дни намело немало, начал интенсивно таять и улицы затопило водой. В связи с этим коммунальные службы перешли на усиленный режим работы, сообщили в Смольном.

- В связи с резким потеплением и рисками локальных скоплений талой воды все коммунальные службы работают в усиленном режиме. Ранее всем профильным комитетам и районным администрациям было дано поручение подготовиться к интенсивному таянию снега, проверить работоспособность ливневой канализации на дорогах и внутриквартальных территориях, - отметил губернатор Северной столицы Александр Беглов.

Специалисты спешно вывозят остатки снежных масс, а также следят за чистотой и надежной работой дождеприемных патрубков.

Также жители Петербурга могут сообщать о больших скоплениях воды на улице по телефону 004.