Две пенсионерки из Петербурга решили стать инвесторами и потеряли 8 млн рублей

В Петербурге мошенники обманули двух пенсионерок, которые хотели стать инвесторами. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Две пенсионерки из Петербурга решили вложиться в инвестиции и потеряли миллионы рублей. Причем, схемы мошенничества были одинаковые, сообщает АН «Оперативное прикрытие».

72-летняя петербурженка, работающая инженером ТЭЦ, 13 марта обратилась в правоохранительные органы. Женщина сообщила, что еще с августа 2022 года начала вкладываться в якобы инвестиционный фонд, связанный с газовой компанией. Пострадавшая надеялась заработать денег после своих вложений, поэтому перевела на продиктованные неизвестным «менеджером» счета 6 759 309 рублей. Однако до сих пор никаких выплат жительница Северной столицы так и не дождалась.

Второй случай оказался практически идентичен. Теперь уже 73-летняя пенсионерка из Калининского района Петербурга в январе 2023 года перевела деньги в этот же так называемый фонд, точь-в-точь по такой же схеме. В результате бабушка потеряла 1 285 939 рублей.

- В связи с этими ситуациями возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество в крупном размере), - сообщает источник.