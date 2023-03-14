Наледь с крыши упала на восьмилетнюю девочку в Петербурге

В Санкт-Петербурге следователи устанавливают обстоятельства травмирования ребенка в результате падения наледи Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге на восьмилетнюю девочку упала наледь с крыши дома. Инцидент произошел 13 марта 2023 года на Краснопутиловской улице в Московском районе города. После этого ребенок попал в больницу. Об этом рассказали в следственном комитете Северной столицы.

- 13 марта с крыши одного из домов по Краснопутиловской улице в Санкт-Петербурге на 8-летнюю девочку упала наледь. Она была госпитализирована в детскую больницу, где в настоящее время находится в удовлетворительном состоянии, - сообщили в ведомстве.

На данный момент сотрудники следственного комитета начали доследственную проверку для того, чтобы установить виновных в произошедшем. После этого будет принято процессуальное решение.

Напомним, что в Петербург пришла весна 14 марта. В связи с этим все начало активно таять. Поэтому горожанам следует быть острожными на улице из-за гололеда.