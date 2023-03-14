14 марта стало самым теплым днем в Петербурге с начала года

Вторник в Санкт-Петербурге стал самым теплым днем с начала года Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Вот и пришла в Санкт-Петербург настоящая весна. На термометрах плюс, снег активно тает, все улицы затопило водой. Синоптики отмечают, что 14 марта 2023 года уже стало самым теплым днем с начала года. Об этом рассказал ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус.

- Как и ожидалось, сегодняшний день в Санкт-Петербурге стал самым теплым с начала года. Мощный поток атлантического тепла, поступающий к берегам Невы по периферии обширного циклонического вихря, к полудню повысил температуру в Северной столице до плюс 5,9 градусов, - отметил синоптик.

Но и это не предел. Температура продолжит расти в течение дня. Ожидается, что в городе потеплеет до плюс 8 градусов. Напомним, что ранее самым теплым днем этого года было 19 января, тогда температура поднялась до плюс 5 градусов.