Бренд женской одежды из Волгограда откроет сеть магазинов в Петербурге

В Петербурге могут открыть магазин женской одежды под брендом фирмы из Волгограда. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Бренд женской одежды Noun из Волгограда в перспективе может развернуть в Санкт-Петербурге более пяти магазинов, сообщает РБК. Первую точку планируют открыть в торгово-развлекательном центре «Европолис» на Полюстровском проспекте. Конкретную дату начала работы магазина пока не называют.

- Noun - российский бренд женской одежды из Волгограда, одежду шьет на собственной фабрике в России. Относится к ценовому сегменту «средний минус», со средним чеком на вещи от 2000 до 2500 рублей, - сообщили в издании.

Известно, что волгоградская компания работает по концепции fast fashion, то есть новые коллекции выпускают небольшим тиражом каждую неделю. К примеру, по такому принципу работают зарубежные Zara и H&M.