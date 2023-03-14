Дом директора частного аэродрома в Ленобласти обокрали на 1,5 млн рублей

Из дома директора частного аэродрома в Ленобласти вынесли ценностей на 1,5 миллиона рублей Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Ленинградской области воры обнесли дом генерального директора частного аэродрома. Из особняка, расположенного в поселке Юкки Всеволожского района вынесли драгоценностей на общую сумму в 1,5 миллиона рублей. Об этом 14 марта 2023 года сообщает АН "Оперативное прикрытие".

- В трехэтажный дом 55-летнего бизнесмена на Песчаной улице в поселке Юкки неизвестный вор проник в период с 11:20 до 21:30 часов 13 марта. Как именно преступник пробрался, пока что не установлено. Из дома пропали четыре цепочки и 11 колец, крестик, кулон и серьги. Общая стоимость похищенного - 1,5 миллиона рублей, - сообщил источник.

Известно, что дом не оборудован сигнализацией, а также видеонаблюдением.

По факту произошедшего полиция возбудила уголовное дело. На данный момент проводится проверка.