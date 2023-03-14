Беглов заявил, что Петербург может полностью отказаться от продукции недружественных стран

Беглов верит, что Петербург в скором времени сможет полностью заменить товары из недружественных стран. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Экономический потенциал Санкт-Петербурга позволяет полностью заместить товары и материалы из недружественных России стран собственным производством, сказал в интервью ТАСС губернатор Александр Беглов. Градоначальник считает, что экономическая политика в городе позволяет расти местному производителю. Поддержка промышленности дает свои результаты, объемы производства растут. Хотя губернатор, признает, что за один год полностью раскрыть потенциал Северной столицы и заместить все товары из недружественных стран невозможно.

- Следующий шаг - технические системы на собственной индустриальной базе. Этот этап сложнее и дольше. Необходим перевод на отечественные рельсы широкого круга производств. Мы только сейчас приступили к формированию стопроцентно отечественных технических систем, - подчеркнул в интервью губернатор.

Также, по словам Беглова, Петербургу не нужно никого догонять, ведь есть сферы, в которых город и так первый, к примеру, это цифровые технологии медицинская генетика, исследования термоядерного синтеза и многие другие.