44 фасада домов-памятников отреставрируют в Петербурге

В Петербурге полным ходом идет реставрация фасадов домов-памятников. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Петербурге реставрируют фасады многоквартирных домов-памятников по программе комитета по госконтролю, использованию и охране памятников истории и культуры (КГИОП). На 33-х объектах уже идут работы, а на 11-ти только начнутся.

В программу реставрации исторического облика памятников вошли дома Центрального района: на Кирочной, Некрасова, Чайковского, Пушкинской, Марата и Большой Монетной улицах. В восстановительную программу 2023 года вошли многоквартирные дома – объекты культурного наследия со сложным, насыщенным декором.

– Петербург – единственный мегаполис страны, где находится такое количество домов-памятников. У нас их 1850 – в шесть раз больше, чем в Москве. Причем все они и по сей день – жилые здания, – отметил губернатор Петербурга.

Воссоздать утраченные архитектурные элементы планируют и у дома Пеля. Для этого уже подписали госконтракт на разработку проекта восстановления.

Напомним, что первая волна реставрации по программе КГИОП началась в 2022 году. Тогда же в первозданный вид привели фасады дома Николаи на Колокольной улице и дома Ерошенко в Басковом переулке.