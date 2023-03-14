До плюс 8 градусов и дожди будут в Ленобласти 15 марта

До +8 градусов и дожди будут в Ленобласти 15 марта Фото: Олег ЗОЛОТО

Весенняя погода в Ленинградской области продолжается. В среду, 15 марта 2023 года, в регионе снова ожидается очень теплая погода до плюс 8 градусов. Правда, с потеплением пришло много дождей и сильный ветер, которые будут бушевать весь день. Об этом местных жителей предупредили в управлении МЧС области.

- Ночью пройдет дождь, который продолжится днем, а к вечеру в некоторых районах превратится в мокрый снег, - рассказали в МЧС 47-го региона.

Температура воздуха ночью останется положительной от нуля до плюс 5 градусов, днем потеплеет до плюс 3-8 градусов. Ветер сменится на юго-западный, западный до 8-13 метров в секунду. На дорогах из-за постоянного тепла будет гололед, а местами талый снег, поэтому и пешеходам, и автомобилистам следует быть внимательней.