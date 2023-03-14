Трамвай №30 от «Ладожской» до центра Петербурга сделали быстрее

Трамвай №30 между «Ладожской» и центром Петербурга стал быстрее Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге трамвай №30, введенный на время ремонта станции метро "Ладожская", стал быстрее. С начала недели две остановки перевели в статус "по требованию", сэкономив таким образом время в пути. Об этом 14 марта 2023 года рассказали в "Горэлектротранс".

- Теперь на остановках на Казанской улице и проспекте Энергетиков на Гранитной улице трамвай будет останавливаться только при наличии пассажиров на посадку или высадку, - сообщил перевозчик.

Напомним, что всего трамвай охватывает 12 остановок на пути от метро "Ладожская" до центра Петербурга.

Помимо этого, была проведена регулировка циклов светофоров на ряде перекрестков по пути следования трамвая, что также помогло сократить время его пути.