Петербуржцу дали 6,5 лет колонии за жестокое убийство на детской площадке

В Петербурге дали 6,5 лет мужчине за убийство приятеля на детской площадке. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Суд приговорил петербуржца, заколовшего своего знакомого ножом на детской площадке в 2007 году, к 6,5 годам лишения свободы. Мужчину отправят в исправительную колонию строгого режима. Подробности убийства рассказали в пресс-службе прокуратуры Северной столицы.

– В июне 2007 года пьяный осужденный поссорился со своим приятелем на детской площадке на улице Черкасова. Из-за внезапных разногласий, а также алкогольного опьянения мужчина два раза ударил собеседника в грудь ножом, – сообщили в ведомстве.

Ранения оказались смертельными. Потерпевший скончался на месте из-за серьезных повреждений легкого и сердца, а также большой потери крови. Прокуратура Калининского района поддержала обвинение, выдвинутое мужчине. Его признали виновным в умышленном убийстве. Добавим, что пока приговор еще не вступил в законную силу.