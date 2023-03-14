Движение по проспекту Науки ограничат в Петербурге до 14 мая Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Движение по проспекту Науки ограничат в Петербурге из-за ремонта газопровода. Его реконструируют с 16 марта по 30 июня. Работы будут идти в Калининском районе на участке дороги от улицы Академика Константинова до Тихорецкого проспекта.

- Движение транспорта по проспекту Науки будет ограничено с 16 марта по 14 мая. Ограничения действуют на участке от улицы Веднеева до Тихорецкого проспекта, - информирует Государственная административно-техническая инспекция.

ГАТИ просит водителей заранее продумывать свой маршрут, учитывая вводимые ограничения. Также автолюбителям напоминают о необходимости обращать внимание на установленные информационные щиты со схемами и указателями возможных направлений объезда.