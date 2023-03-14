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НовостиОбщество14 марта 2023 11:53

105 карет скорой помощи и 16 реанимобилей планируют закупить в 2023 году в Петербурге

Возможности экстренной медицины в городе растут, заявляют в Смольном
Григорий АРИМАНОВ
Скорых в Петербурге станет больше в 2023 году. Как и реанимобилей.

Скорых в Петербурге станет больше в 2023 году. Как и реанимобилей.

Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

105 карет скорой помощи и 16 реанимационных автомобилей хотят закупить в 2023 году в Санкт-Петербурге, сообщила 14 марта пресс-служба Смольного. Эту тему подняли на рабочей встрече вице-губернатора Санкт-Петербурга Олега Эргашева и главного специалиста по скорой медицинской помощи Северно-Западного федерального округа и комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга Александра Мирошниченко.

- В этом году планируется закупить 105 автомобилей, в том числе 16 реанимобилей, - отметил на переговорах Олег Эргашев.

К слову, на данный момент в Северной столице работают 79 подразделений скорой помощи, из которых 51 - подразделения районного звена. По статистике, за прошлый год они выполнили более полутора миллиона вызовов.