105 карет скорой помощи и 16 реанимобилей планируют закупить в 2023 году в Петербурге

Скорых в Петербурге станет больше в 2023 году. Как и реанимобилей. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

105 карет скорой помощи и 16 реанимационных автомобилей хотят закупить в 2023 году в Санкт-Петербурге, сообщила 14 марта пресс-служба Смольного. Эту тему подняли на рабочей встрече вице-губернатора Санкт-Петербурга Олега Эргашева и главного специалиста по скорой медицинской помощи Северно-Западного федерального округа и комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга Александра Мирошниченко.

- В этом году планируется закупить 105 автомобилей, в том числе 16 реанимобилей, - отметил на переговорах Олег Эргашев.

К слову, на данный момент в Северной столице работают 79 подразделений скорой помощи, из которых 51 - подразделения районного звена. По статистике, за прошлый год они выполнили более полутора миллиона вызовов.