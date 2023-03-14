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НовостиПроисшествия14 марта 2023 12:26

Петербуржца, который искромсал ножом незнакомца, осудили на 6 лет колонии

Подсудимый пять раз ударил пострадавшего ножом по голове и шее
Элеонора КУРЮМОВА
Житель Петербурга искромсал незнакомца ножом и получил за это 6 лет колонии.

Житель Петербурга искромсал незнакомца ножом и получил за это 6 лет колонии.

Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Суд отправил петербуржца в колонию на шесть лет и три месяца за жестокое убийство мужчины в 2021 году. Преступник искромсал ножом свою жертву. Отбывать наказание осужденный будет в колонии строгого режима.

– Кировская прокуратура поддержала обвинение в покушении на убийство, – прокомментировали в официальном Telegram-канале прокуратуры Ленинградской области.

В поселке Мга Кировского района в октябре 2021 года будущий убийца повздорил со свей жертвой. Как выяснило следствие, он внезапно испытал к нему личную неприязнь. Преступник решил расправиться с приятелем с помощью ножа. В СК пришли к выводу, что он умышленно и не менее пяти раз ударил неизвестного ножом по голове и шее. К счастью, довести дело до конца ему не удалось. Свидетели происшествия остановили разъяренного мужчину и вызвали скорую. Врачи спасли потерпевшего, несмотря на многочисленные колотые раны и потерю крови. Мужчина родился в рубашке.