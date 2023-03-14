Больше 160 тысяч собак привили от бешенства в Петербурге

В Петербурге привили от бешенства каждую вторую собаку Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Санкт-Петербурге от бешенства привили более 160 домашних собак. Это каждый второй пес. Об этом 14 марта 2023 года пишет газета "Петербургский дневник". Напомним, что в Северной столице действует государственная программа по бесплатной вакцинации домашних питомцев.

- Первыми это делают те хозяева, которые регулярно выводят собак на тренировки и подобные мероприятия, - приводит издание слова начальника управления ветеринарии города Юрия Андреева.

Напомним, что привить от бешенства бесплатно в Петербурге можно любую домашнюю собаку. Важно, чтобы у хозяина была прописка на территории города. В госветстанции питомцу выдадут паспорт, если его не было ранее, и внесут информацию о вакцинации в него.

Также власти города анонсировали открытие новых трех площадок для выгула и дрессировки собак.