Объем ремонта федеральных дорог сократят в Петербурге и Ленобласти в 2023 году Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В регионах Северо-Запада – Ленинградской, Псковской, Калининградской областях и Петербурге уменьшится объем ремонтируемых федеральных дорог в 2023 году. По словам экспертов, это может быть связано с ростом цен на стройматериалы. Финансирование ремонта и реконструкции дорог в четырех субъектах снижено на один миллиард рублей, и в этом году составит 37,8 миллиардов.

- В 2023 году в Петербурге и Ленинградской области планируется отремонтировать и реконструировать более 170 километров федеральных дорог. На некоторых трассах заменят изношенное покрытие. На КАД Петербурга отремонтируют 97 километров, - пишет «Коммерсант».

Среди строительных материалов, серьезно подорожала арматура. По словам специалистов, эти изменения скажутся на сметах. Прогнозы инфляции не успевают за ростом цен, поэтому даже при сохранении уровня финансирования будут уменьшаться объемы работ.