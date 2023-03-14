Следственный комитет начал проверку избиения педагогом 4-летнего мальчика в Петербурге Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге Следственный комитет начал проверку в отношении педагога, избивавшей четырехлетнего мальчика. Информация об этом появилась 14 марта 2023 года. Известно, что издевательства над ребенком происходили в Приморском районе, когда женщина приходила заниматься с мальчиком к нему дома по просьбе родителей. Об этом сообщили в ведомстве.

- 14 марта опубликованы сведения о совершении противоправных действий со стороны педагога в отношении четырехлетнего мальчика во время занятий, - сообщили в комитете.

Так, как известно, педагог является дефектологом и приходила заниматься с мальчиком в семью с ноября прошлого года. Через пару месяцев родители обратили внимание, что ребенок перестал пользоваться туалетом и стал нервным. Тогда мама решила записать на видео занятие с педагогом и увидела, что женщина бьет и толкает ее сына. С дефектологом семья сразу же распрощалась и обратилась в правоохранительные органы.

Сейчас СК проводит проверку, после которой будет принято процессуальное решение.