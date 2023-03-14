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НовостиОбщество14 марта 2023 12:47

Иностранный девелопер продал свой складской комплекс в Петербурге за 2 млрд

Его площадь свыше 40 тысяч квадратных метров
Григорий АРИМАНОВ
Иностранный девелопер за два миллиарда продал свой складской комплекс в Петербурге

Иностранный девелопер за два миллиарда продал свой складской комплекс в Петербурге

Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Управляющая складами в Европе компания Logicor продала свой комплекс «Вэйлкорп» в Петербурге, сообщает «Коммерсантъ». Покупателем выступила компания Central Propeties, которая управляет 850 тысячами квадратных метров коммерческой недвижимости. Ее основатели - Денис Степанов и Сергей Егоров.

- «Вэйлкорп» площадью более 41 тысячи квадратных метров введен в эксплуатацию в 2008 году и расположен на Московском шоссе в Шушарах. Комплекс был единственным объектом Logicor в России. Руководитель филиала IBC Real Estate в Санкт-Петербурге Сергей Владимиров оценивает стоимость «Вэйлкорп» в 1,7–1,8 миллиарда рублей, - сообщает источник.

Европейская компания Logicor существует с 2012 года и владеет складскими комплексами в Великобритании, Франции, Испании и других странах зарубежья. Известно, что еще в 2017 году компанию выкупили китайские инвесторы из China Investment Corp.