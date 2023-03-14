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НовостиОбщество14 марта 2023 12:50

Почти 1,5 тысячи кубометров снега вывезено с территории Пулково с начала зимы

Это почти столько же, сколько с улиц Петербурга
Анастасия НУРАДИЛОВА
Почти 1,5 тысячи кубометров снега вывезено с территории Пулково с начала зимы

Почти 1,5 тысячи кубометров снега вывезено с территории Пулково с начала зимы

Фото: Олег ЗОЛОТО

Более 1400 кубометров снега вывезено с перронов и взлетно-посадочных полос Пулково с начала зимы. Примерно столько же снежных масс вывезли со всех улиц Петербурга за этот же период. Об этом сообщает пресс-служба аэропорта 14 марта.

- В минувшее воскресенье в Санкт-Петербурге выпало рекордное количество осадков – 30% месячной нормы. За 12 марта из Пулково было вывезено более 40 тысяч кубометров снега, - говорится в сообщении пресс-службы Пулково.

После сильных снегопадов работникам аэропорта приходится убирать от осадков территорию площадью почти 2,5 миллиона квадратных метров. За зимний сезон на территории Пулково использовано около двух тысяч литров жидкого противогололедного реагента и более полутора тонн – гранулированного реагента.