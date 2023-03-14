В Петербурге и Ленобласти отремонтируют 170 км федеральных дорог в 2023 году

В Петербурге и Ленобласти отремонтируют 170 км федеральных дорог Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В СМИ 14 марта появилось заявление о значительном сокращении объема дорожных работ в Петербурге и регионах Северо-Запада. ФКУ «Управление федеральных автомобильных дорог «Северо-Запад» прокомментировало spb.kp.ru, какова реальная ситуация с обслуживанием трасс города.

– Сокращение объема финансирования есть, но только, когда мы говорим о всех четырех субъектах одновременно: Петербурге, Ленинградской, Псковской, Калининградской областях. В культурной столице мы отвечаем только за КАД. И здесь о сокращении говорить не приходится, – прокомментировали в пресс-службе ведомства.

В 2023 году учреждение планирует заменить изношенное покрытие на трассах Петербурга и Ленобласти общей протяженностью 170 км. Капитальный ремонт также продолжат на пути Санкт-Петербург – Псков – Пустошка – Невель – граница с Республикой Беларусь. Кроме того, в перспективе всю дорогу от Рождествено в сторону Пскова расширят до четырех полос.