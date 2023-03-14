Художественная подсветка появится на фасадах 13 домов на Московском проспекте в Петербурге

На Московском проспекте устанавливают подсветку Фото: Пресс-служба Смольного

Вечерняя художественная подсветка появится на 13 фасадах домов на Московском проспекте в Петербурге. Оборудование установят на зданиях от Фонтанки до Обводного канала. Об этом 14 марта сообщает пресс-служба Смольного.

- Работы начались в октябре 2022 года и завершатся в 2023 году. На сегодняшний день смонтировано 80% светильников, - говорится в сообщении ведомства.

Специалисты установят на фасадах домов 716 эргономичных светодиодных ламп. Свет будет подчеркивать декоративные элементы зданий. Такая подсветка уже украшает 600 объектов – дома, мосты, памятники.

Напомним, впервые архитектурная подсветка появилась в Северной столице 13 лет назад на участке от Бассейной улицы до площади Победы.